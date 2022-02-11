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Alet Kullanan Papağan - Son Dakika

Alet Kullanan Papağan

11.02.2022 09:44

Bu papağan, bir top ve çubuk kullanarak, kutudaki kaju fıstığını almayı her seferinde başarıyor.

Bu papağan, bir top ve çubuk kullanarak, kutudaki kaju fıstığını almayı her seferinde başarıyor. Viyana Üniversitesi ile Birmingham Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü bir araştırmada, kakadu papağanlarının alet kullanarak bazı düzenekleri çalıştırabildiğini ortaya koydu. Uzmanlar araştırmayı 9 Goffin kakadu papağanı üzerinde yaptı. Bunlar arasında sadece üçü, golf oyununa benzeyen düzenekteki adımları başarılı bir şekilde uygulayarak fıstıklara ulaşabildi

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Viyana Üniversitesi, Birmingham, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Alet Kullanan Papağan - Son Dakika


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