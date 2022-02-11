Alet Kullanan Papağan - Son Dakika

Bu papağan, bir top ve çubuk kullanarak, kutudaki kaju fıstığını almayı her seferinde başarıyor. Viyana Üniversitesi ile Birmingham Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü bir araştırmada, kakadu papağanlarının alet kullanarak bazı düzenekleri çalıştırabildiğini ortaya koydu. Uzmanlar araştırmayı 9 Goffin kakadu papağanı üzerinde yaptı. Bunlar arasında sadece üçü, golf oyununa benzeyen düzenekteki adımları başarılı bir şekilde uygulayarak fıstıklara ulaşabildi