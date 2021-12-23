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Alev Ağrı ve yeni yönetime 'hayırlı olsun' dileklerini iletti - Son Dakika

Alev Ağrı ve yeni yönetime 'hayırlı olsun' dileklerini iletti

23.12.2021 09:11
Alev Ağrı ve yeni yönetime 'hayırlı olsun' dileklerini iletti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Alev Ağrı ve Yürütme Kurulu üyelerini ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Başkan Selvitopu Karabağlar Kent Konseyi'ni ziyaret etti

Kent konseylerinin özerk yapısı olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bundan önceki yönetimle olduğu gibi sizlerle de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.

Karabağlar'ın gündeminde yer alan ve çözüm bekleyen konularla ilgili Yürütme Kurulu üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, bunların başında üniversite alanının geldiğini vurguladı. Başkan Selvitopu, "80 hektarlık alanın 38 hektarı üniversiteye, geri kalan 42 hektarı ise konutlara ayrıldı. Biz 42 hektarın da üniversite alanı olmasını istiyoruz. Bununla ilgili açtığımız davaları kazanmamıza rağmen ısrarla aynı planlar önümüze getiriliyor. Karabağlar'ın geleceği için bu alanın tamamı üniversiteye ayrılmalıdır. Bu bakış açısıyla hukuksal mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm

Karabağlar'da son 60-70 yılda oluşan düzensiz kent dokusunu düzenli hale getirmek için canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, bunun için 2 bin hektarlık alanda revizyon imar planlarının Karabağlar Belediyesi tarafından hazırlandığını söyledi. Başkan Selvitopu, yakında imar uygulamalarıyla hayat bulacak bu planların ilçenin geleceğine yön vereceğini vurgulayarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen 540 hektarlık kentsel dönüşüm alanıyla ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. Ayrıca bir diğer önemli konu Poligon Alanı. Askerlerin taşınması durumunda Kültürpark'ın 5 katı büyüklüğündeki bu alanın tamamının, rekreasyon amaçlı kullanılmasını istiyoruz" dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediye Meclisi'nin eğitim amaçlı kullanımı için plan değişikliği yaptığı Kaymakamlık önündeki alanla ilgili de, otopark beklentilerini yineledi. Yapılacak eğitim tesislerinin bodrum katlarının otopark olması durumunda, bölgedeki önemli bir sıkıntının giderileceğini vurguladı.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ve Yürütme Kurulu üyeleri de, Başkan Selvitopu'nun ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Alev Ağrı ve yeni yönetime 'hayırlı olsun' dileklerini iletti

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yürütme Kurulu, Kent Konseyi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Alev Ağrı ve yeni yönetime 'hayırlı olsun' dileklerini iletti - Son Dakika


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