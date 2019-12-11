Alev alan araç tamamen yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alev alan araç tamamen yandı - Son Dakika

Alev alan araç tamamen yandı

6 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesi Sakartepe rampasında seyir halindeki otomobilin motor konsol bölümünde çıkan yangın sonrası araç tamamen yandı.

Alev alan araç tamamen yandı, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesi Sakartepe rampasında seyir halindeki otomobilin motor konsol bölümünde çıkan yangın sonrası araç tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Aykut Can yönetimindeki 03 AAB 491 plakalı otomobil Sakartepe rampasında rampa aşağı seyir halinde iken motor konsol bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Aracını durduran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler ve 112 ambulansı sevk edildi. Trafik ekipleri de yolda emniyeti sağlayarak trafiğin bir süre akışını durdurdu.

İtfaiye ekiplerinin yanan araca yaptığı müdahale sonrası araçtaki yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılmaz hale geldi. Araçtaki yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmaları sonrası karayolunda trafik tekrar ulaşıma açıldı.

(İHA)

Sakartepe, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aynı gün iki kez yanan evden aile dramı çıktı
İkiye ayrılan otomobilden sağ çıkan sürücü konuştu: Yanıma gelenlere arabanın arkası nerede diye sordum Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü!

Son Dakika Haberleri
04:00 Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Cumhurbaşkanı Zeman'a güven mektubunu sundu - Son Dakika
03:58 Manisa'da sis etkili oldu - Son Dakika
03:56 İsrail bir yıl içinde 3. kez erken seçime gidiyor - Son Dakika
03:48 Beşiktaş'ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
03:27 Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 04:03:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alev alan araç tamamen yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]