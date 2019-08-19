Son Dakika Haberleri: Alev alan aracı itfaiye anında söndürdü
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Alev alan aracı itfaiye anında söndürdü

1 saat önce

Alev alan aracı itfaiye anında söndürdüBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobil alev alev yandı.

Alev alan aracı itfaiye anında söndürdü
BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Devlet Hastanesi yakınlarında park halinde bulunan 43 RR 739 plakalı otomobil, araç sahibinin çalıştırmaya çalıştığı esnada bir anda alev aldı. Durumun hemen haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edilerek daha fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrasında otomobilin motor kısmı tamamen yanarken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma başlatıldı.
Bozüyük, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:22 Kaynak: İHA
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