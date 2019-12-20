Alev alan araçta bulunan yaralılardan biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alev alan araçta bulunan yaralılardan biri hayatını kaybetti

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu alev alan araçta bulanan 2 kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alev alan araçta bulunan yaralılardan biri hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu alev alan araçta bulanan 2 kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay, öğle saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu Tatlıkuyu mevki'inde meydana geldi. Murat Ö. (66) idaresindeki 54 EH 907 plakalı otomobil, Burak K. yönetimindeki 41 ADH 129 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Murat Ö. (66) idaresindeki 54 EH 907 plakalı araçta yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Ö. ve yanında bulunan Aliye Ö. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Ö. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, diğer yaralı Aliye Ö.'nün de ağır yaralı olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:08 Kaynak: İHA
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