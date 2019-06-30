Son Dakika Haberleri: Alev alan aydınlatma direğine aldırış etmeden yolda yürümeye devam ettiler
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Alev alan aydınlatma direğine aldırış etmeden yolda yürümeye devam ettiler

7 dakika önce

Alev alan aydınlatma direğine aldırış etmeden yolda yürümeye devam ettiler Yanan plastik parçalar eriyip kaldırıma aktıANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinin oteller bölgesinde bir aydınlatma direğindeki lambalardan biri biranda alev alıp dakikalarca yandı.

Alev alan aydınlatma direğine aldırış etmeden yolda yürümeye devam ettiler
Yanan plastik parçalar eriyip kaldırıma aktı
ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinin oteller bölgesinde bir aydınlatma direğindeki lambalardan biri biranda alev alıp dakikalarca yandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kemer Yeni Mahalle Atatürk ve Demokrasi Bulvarı'ndaki 5 yıldızlı oteller bölgesinde meydana gelen olayda, sokak aydınlatmasının lambasından önce kıvılcımlar çıktı sonra alev alıp yanmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca yanan ve eriyen plastiği yola dökülen lamba kendiliğinden söndü. Kaldırımdan geçen turistler ise bu ilginç olay sırasında kaçmak yerine fotoğraf çekmeye çalıştı. Olayın haber verilmesi üzerine görevliler hasarlı direğe müdahale ederken, aydınlatma lambasının neden tutuştuğu henüz belirlenemedi.
Alev alan aydınlatma direğine aldırış etmeden yolda yürümeye devam ettiler
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:30 Kaynak: İHA
Kemer, Yerel
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