Alev alan biçerdöver kullanılamaz hale geldi
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki biçerdöverin alev alması sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı, biçerdöver kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
'nın Hilvan
ilçesinde seyir halindeki biçerdöverin alev alması sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı, biçerdöver kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Hilvan ilçesine bağlı kırsal Oyma Ağaç Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aşırı ısınma sonucu seyir halindeki biçerdöver alev aldı. Alev alan biçerdöveri fark eden sürücü, yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, buğday ekili araziye de sıçrayan biçerdöver yangınını yaklaşık bir saat sonra kontrol altına aldı. Yangın sonrası biçerdöver kullanılamaz hale gelirken, buğday ekili arazide ise zarar gördü.
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