Son Dakika Haberleri: Alev alan çamaşır makinesi paniğe neden oldu
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Alev alan çamaşır makinesi paniğe neden oldu

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birden alev alan çamaşır makinesi paniğe neden oldu.

Alev alan çamaşır makinesi paniğe neden oldu, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birden alev alan çamaşır makinesi paniğe neden oldu.


Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 960. Sokak'ta bir apartmanın 2. katında meydana geldi. İsmet Türk'ün yaşadığı dairede çamaşır makinesi çalıştığı sırada birden alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan ev sahibi, ardından durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek evde duman tahliyesi yaptılar. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
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