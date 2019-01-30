Alev Alan Elektrik Kabloları Havai Fişek Gibi Patladı
51 dakika önce
Eyüp'te alev alan elektrik direğindeki kablolar, ardı ardına havai fişek gibi patladı.
Eyüp
'te alev alan elektrik direğindeki kablolar, ardı ardına havai fişek gibi patladı. Olayda vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken kimi vatandaşların da şiddetli patlamaları izlemesi şaşkınlığa neden oldu.
Eyüp Karadolap Mahallesi, Gülistan Sokak'ta alev alan elektrik direğindeki kablolar mahalle sakinlerini korkuttu. Yangın, sokaktaki elektrik direğinde bulunan kablolarının alev almasıyla başladı. Sonrasında ise alevlerin etkisiyle elektrik kabloları patladı. Art arda patlayan kablolar sokakta adeta havai fişek görüntüsü oluşturdu. Patlamayla birlikte koparak yere düşen kablolar ise çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye
ekipleri olay yerini hemen güvenlik çemberine alarak müdahale ederken kimi vatandaşların ise patlamaların yaşandığı anlarda uzaklaşmak yerine izlemesi şaşkınlığa neden oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:18 Kaynak: İHA
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