Son Dakika Haberleri: Alev alan evden son anda kurtuldular
Son Dakika 3. Sayfa Alev alan evden son anda kurtuldular

Alev alan evden son anda kurtuldular

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede buzdolabından kaynaklı çıkan yangın maddi hasara yol açarken, aile fertleri de son anda alevlerden kurtuldu.

Alev alan evden son anda kurtuldular, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede buzdolabından kaynaklı çıkan yangın maddi hasara yol açarken, aile fertleri de son anda alevlerden kurtuldu.


Van Yolu Caddesi'ndeki Aksözler Sitesi'nde bulunan 6 katlı binanın en üst katında oturan Edip Çalışkan'a ait dairede sabaha karşı buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Mutfakta yangının büyümesiyle uyanan Edip Çalışkan, eşi ve çocuğuyla birlikte son anda evden çıkarak itfaiye ekibine haber verdi.


Kısa sürede gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Evde büyük hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin ise buzdolabından kaynaklı olduğu belirtildi. - VAN

Erciş, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
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