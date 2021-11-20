Alev alan evine odun atan adam görenleri şoke etti - Son Dakika

Alev alan evine odun atan adam görenleri şoke etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ev sahibi, yanmakta olan evine odun attı. Alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan ev sahibi Mücahit B. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit B.(68)'nin tek yaşadığı tek katlı evinde iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Tek yaşayan adam, alevlerin arasından zorlukla dışarıya çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.

Yanan evine odun attı

Amatör kameranın kaydettiği görüntülerde ev sahibinin, yanmakta olan evine odun parçası atması şaşırttı. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.