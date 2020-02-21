Ferrari alev alev yandı sahibi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ferrari alev alev yandı sahibi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı - Son Dakika Dünya

Ferrari alev alev yandı sahibi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı

23 dakika önce

Fransa'da 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 modeli spor arabanın motorunda çıkan yangın sonucu araç alev aldı. Araç sahibinin bahçe hortumuyla araca su sıkarak söndürmeye çalıştığı anlar ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Fransa'da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

BAHÇE HORTUMUYLA FERRARİ'SİNİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Olay, Fransa'nın Monaco'nun ünlü semti Monte Carloda meydana geldi. 1980-1990 yılları arasında sadece 1311 adet üretilen Ferrari F40 modeli spor arabanın motorunda çıkan yangın sonucu araç alev aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın park halinde durduğu noktada bulunan asma kattan araç sahibinin, bahçe hortumuyla araca su sıkarak söndürmeye çalıştığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek söndürdü.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLDİ

Yerel medya, sınırlı sayıda üretilen aracın değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro (8 milyon Türk lirası) olduğunu bildirdi.

Ferrari alev alev yandı sahibi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı
Ferrari, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pınar Altuğ, "Göğüs bölgenizdeki benleri aldırmak ister misiniz?" sorusuna cevap verdi
Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 22:23:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ferrari alev alev yandı sahibi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]