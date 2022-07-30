Alev alan jenaratörün dumanı binayı sardı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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Alev alan jenaratörün dumanı binayı sardı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

30.07.2022 00:35

Alev alan jenaratörün dumanı binayı sardı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı Antalya'da bir markete ait jenaratörde yangın çıktı.

Antalya'da bir markete ait jenaratörde yangın çıktı. Yükselen alev ve dumanlar binayı sarınca içerideki vatandaşlar panikle kaçtı.

Yangın Serik ilçesi Orta Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir markete ait jenaratörde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada artan alev ve dumanlar korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bütün binayı saran duman nedeniyle bina sakinleri korkuyla evlerini terketmesi dikkatlerden kaçmadı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, jenaratörde ve klimalarda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Serik'te bir marketin klimasından çıkan yangın söndürüldü Serik'te bir marketin klimasından çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alan jenaratörün dumanı binayı sardı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alev alan jenaratörün dumanı binayı sardı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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