Alev alan jenaratörün dumanı binayı sardı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren bir zam daha geliyor

Antalya'da bir markete ait jenaratörde yangın çıktı. Yükselen alev ve dumanlar binayı sarınca içerideki vatandaşlar panikle kaçtı.

Yangın Serik ilçesi Orta Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir markete ait jenaratörde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada artan alev ve dumanlar korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bütün binayı saran duman nedeniyle bina sakinleri korkuyla evlerini terketmesi dikkatlerden kaçmadı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, jenaratörde ve klimalarda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA