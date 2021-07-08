Alev alan kamyon, yangında küle döndü - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motor kısmandan alev alan kamyon, yanarak küle döndü

Gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyreden H.A. yönetimindeki 33 DK 168 plakalı kamyon, Yenice gişelerine yaklaştığı sırada motor kısmından alev aldı. Aracın motor kısmının yanmaya başladığı fark eden sürücü, yolun sağına çektiği kamyondan inerek durumu itfaiyeye bildirdi. Hızla tüm kamyonu saran alevler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Kamyon, yangında küle dönerken, sürücü yara almadan kurtuldu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.