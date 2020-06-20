Alev alan kamyonetin içinde oturan çocuklar ölümden saniyelerle kurtuldu...O anlar kamerada - Son Dakika

Alev alan kamyonetin içinde oturan çocuklar ölümden saniyelerle kurtuldu...O anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir iş yeri önünde park edilen kamyonet bir anda alev aldı. Alev alan kamyonet içerisindekiler can havli ile kendilerini dışarı attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesi Balıklıgöl Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri önünde meydana geldi. Sürücüsü tarafından iş yeri önüne park edilmek istenen kamyonet, bir anda alev aldı. Alevlerle birlikte araçtan duman yükseldiğini fark eden sürücü ve araçtakiler, can havli ile kendilerini dışarı attı. Sürücü ve çevredekilerin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangını söndüren esnaf Nimetullah Deveci, " Kamyonetin sürücü müşterimdi. İş yerinde alışveriş yaptıktan sonra kamyonetine binip çalıştırdığı anda bir anda aracın önünden ateş çıktı. Bende hemen iş yerimde bulunan yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdüm" ifadelerini kullandı.