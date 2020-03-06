Alev alan LPG'li otomobil küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alev alan LPG'li otomobil küle döndü - Son Dakika

Alev alan LPG'li otomobil küle döndü

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak istediği LPG'li otomobil, alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Alev alan LPG'li otomobil küle döndü, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak istediği LPG'li otomobil, alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Denizli Mahallesi 3422 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz Acar isimli, park halindeki 34 RKL 93 plakalı otomobiline binerek motoru çalıştırdı. Bu sırada otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören Acar, araçtan inerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler otomobili sardı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre yangının LPG deposundaki gaz sızıntısı nedeni ile meydana geldiği anlaşıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih'te bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu
Marmaray istasyonları koronavirüse karşı dezenfekte edildi İstanbul Sancaktepe'de minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:35:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alev alan LPG'li otomobil küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]