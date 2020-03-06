Alev alan LPG'li otomobil küle döndü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak istediği LPG'li otomobil, alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Denizli Mahallesi 3422 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz Acar isimli, park halindeki 34 RKL 93 plakalı otomobiline binerek motoru çalıştırdı. Bu sırada otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören Acar, araçtan inerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler otomobili sardı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre yangının LPG deposundaki gaz sızıntısı nedeni ile meydana geldiği anlaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Cihan Atik/İHA)