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Alev alan minibüs küle döndü - Son Dakika

Alev alan minibüs küle döndü

24.01.2022 15:28
Alev alan minibüs küle döndü

Samsun'da park halinde alev alan minibüs küle döndü.

Samsun'da park halinde alev alan minibüs küle döndü.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Sivaslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde duran minibüs bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yangının fark edilerek 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederken yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının, aracın motor kısmındaki elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. - SAMSUN

Alev alan minibüs küle döndü
Alev alan minibüs küle döndü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Minibüs, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev alan minibüs küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alev alan minibüs küle döndü - Son Dakika
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