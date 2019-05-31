Motor kısmı alev alan otobüs son anda söndürüldü
1 saat önce
Konya'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otobüs söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:39 Kaynak: AA
Konya'nın Kulu İlçesinde seyir halindeykenalev alan otobüs son anda söndürüldü. Ankara
'dan Konya'ya giden42 UZ 642 plakalı yolcu otobüsünün Kulu makası yanında motor bölümünden dumanlar çıktığını gören kara yolunda seyir halindeki sürücüler korna çalarak otobüs şöförünü uyardı. Otobüsü durduran sürücü kapıları açarak yolcuları indirdi.Yangın kısa sürede söndürüldükten sonra yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.
YOLCULAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Otobüs yolcularından Ömer Akan gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Otobüs durduktan sonra içeri duman gelmeye başladı. Dumandan etkilenmeden otobüsü terk ettik. Trafik ekipleri sağ olsunlar süratle müdahale ettiler. İtfaiye
ekipleri gelmeden söndürdüler."
FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı
Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, mermiler anne ve çocuğuna isabet etti
Turistik Doğu Ekspresi yolcuları karanfillerle karşılandı