Son Dakika Haberleri: Motor kısmı alev alan otobüs son anda söndürüldü
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Motor kısmı alev alan otobüs son anda söndürüldü

1 saat önce

Konya'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otobüs söndürüldü.

Motor kısmı alev alan otobüs son anda söndürüldü, System.String[]

Konya'nın Kulu İlçesinde seyir halindeykenalev alan otobüs son anda söndürüldü.

Ankara'dan Konya'ya giden42 UZ 642 plakalı yolcu otobüsünün Kulu makası yanında motor bölümünden dumanlar çıktığını gören kara yolunda seyir halindeki sürücüler korna çalarak otobüs şöförünü uyardı. Otobüsü durduran sürücü kapıları açarak yolcuları indirdi.Yangın kısa sürede söndürüldükten sonra yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

YOLCULAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Otobüs yolcularından Ömer Akan gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Otobüs durduktan sonra içeri duman gelmeye başladı. Dumandan etkilenmeden otobüsü terk ettik. Trafik ekipleri sağ olsunlar süratle müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri gelmeden söndürdüler."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:39 Kaynak: AA
Ankara, Kulu, Güncel
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