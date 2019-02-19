Alev Alan Otomobil İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü
53 dakika önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hareket halindeyken bir anda alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.
Sakarya
'nın Kaynarca
ilçesinde hareket halindeyken bir anda alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.
Yangın, Kaynarca ilçesi Merkez
Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, aracıyla iş yerine gelen N.Ş. isimli vatandaşın otomobili, park ettikten kısa bir sonra alev aldı. Otomobilinin yandığını gören sürücü olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerini çağırdı. Otomobil itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. - SAKARYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:24 Kaynak: İHA
Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu
Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı
Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi