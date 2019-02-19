Son Dakika Haberleri: Alev Alan Otomobil İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Alev Alan Otomobil İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

53 dakika önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hareket halindeyken bir anda alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

Alev Alan Otomobil İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hareket halindeyken bir anda alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

Yangın, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, aracıyla iş yerine gelen N.Ş. isimli vatandaşın otomobili, park ettikten kısa bir sonra alev aldı. Otomobilinin yandığını gören sürücü olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini çağırdı. Otomobil itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:24 Kaynak: İHA

Kaynarca, İtfaiye, 3. Sayfa
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