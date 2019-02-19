Alev Alan Otomobil İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldüSAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hareket halindeyken bir anda alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü



SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hareket halindeyken bir anda alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

Yangın, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla iş yerine gelen N.Ş., isimli vatandaşın otomobili park ettikten kısa bir sonra alev aldı. Otomobilinin yandığını gören sürücüsü olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini çağrıldı. Otomobil itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

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