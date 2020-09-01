Alev alan otomobil küle döndü - Son Dakika

Alev alan otomobil küle döndü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir anda alev alan otomobil küle döndü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir anda alev alan otomobil küle döndü. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Kahramanmaraş il sınırında Rukiye Muratoğlu idaresindeki 42 Y 1738 plakalı Renault marka otomobil Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşilova köyüne seyir halinde iken bir anda otomobilin motor kısmından dumanlar çıktı. Dumanların çıktığı otomobilin motor kısmandan alevler yükselmeye başladı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı

Murat Dalkılıç, Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Bir salın beni ya

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek

Çocukların tabancayla oyunu kötü bitti, 1 çocuk ağır yaralandı

Atatürk'ün gölgesinde ayran içtiği 400 yıllık meşe ağacı koruma altında

Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu

Horonla başlayıp yumruklaşarak bitirdiler! Koronayı hiçe sayan düğüncülerin kavgası kamerada

Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı

Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo

Kamyonda doğan babası da kamyoncu olan şoför gelin arabasını da kamyon yaptı

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu

Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü

Kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı