Son Dakika: Eskişehir'de orman yangını - Son Dakika

Eskişehir'de orman yangını

Mihalgazi ilçesinde alev alan otomobil orman yangınına sebep oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde bir aracın alev alması sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda yangın devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre yangın öğle saatlerinde, Mihalgazi İlçesine bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla Yolu mevkiinde meydana geldi. E.D.'nin kullandığı 26 PN 821 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. E.D: . yanan araçtan yara almadan çıkarken, alevler çevredeki çam ağaçlarına sıçrayarak, yangının ormana yayılmasına sebep oldu. Yangının haberini alan ekipler, hemen bölgeye gelerek soğutma çalışmalarına başladı. Meydana gelen orman yangınına; Eskişehir, Bursa ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nden 20 arazöz ve çok sayıda ekip gelirken, 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yaklaşık 100 görevlinin çalıştığı yangını söndürme çalışmaları ise hala devem ediyor.