Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Karaman'da eşi ile birlikte hastaneye giden sürücünün kullandığı otomobil trafik ışıklarında beklerken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobil, çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahale etmesi sonucu yanmaktan kurtarıldı.

Yangın olayı, Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Murat Kızıl idaresindeki 70 AE 232 plakalı otomobili ile trafikte kırmızı ışıkta beklediği sırada aracın motor kısmından yanmaya başladı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile yanan otomobile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolda çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı. Daha sonra otomobil, vatandaşların yardımı ile yol kenarına çekildi. Yangında, herhangi bir yaralanma olmazken, otomobilde ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Olayın ardından trafik ışıklarında beklerken otomobilinin bir anda alev aldığını söyleyen sürücü Murat Kızıl, "Hanımım ile hastaneye gidiyordum. Işıklarda beklerken araba biranda alev aldı. Komşular ve arkadaşların yardımlarıyla söndürdük" dedi. - KARAMAN