Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı

25.04.2022 12:51
Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı

Karaman'da eşi ile birlikte hastaneye giden sürücünün kullandığı otomobil trafik ışıklarında beklerken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Karaman'da eşi ile birlikte hastaneye giden sürücünün kullandığı otomobil trafik ışıklarında beklerken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobil, çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahale etmesi sonucu yanmaktan kurtarıldı.

Yangın olayı, Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Murat Kızıl idaresindeki 70 AE 232 plakalı otomobili ile trafikte kırmızı ışıkta beklediği sırada aracın motor kısmından yanmaya başladı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile yanan otomobile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolda çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı. Daha sonra otomobil, vatandaşların yardımı ile yol kenarına çekildi. Yangında, herhangi bir yaralanma olmazken, otomobilde ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Olayın ardından trafik ışıklarında beklerken otomobilinin bir anda alev aldığını söyleyen sürücü Murat Kızıl, "Hanımım ile hastaneye gidiyordum. Işıklarda beklerken araba biranda alev aldı. Komşular ve arkadaşların yardımlarıyla söndürdük" dedi. - KARAMAN

Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı
Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı
Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı
Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Karaman, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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