Son Dakika Haberleri: Alev Alan Otomobili Belediye Otobüs Şoförü Söndürdü

Alev Alan Otomobili Belediye Otobüs Şoförü Söndürdü

1 saat önce

Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobili yoldan geçen Adıyaman Belediyesi halk otobüsü şoförü söndürdü.

Alev Alan Otomobili Belediye Otobüs Şoförü Söndürdü, System.String[]
Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobili yoldan geçen Adıyaman Belediyesi halk otobüsü şoförü söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 HU 386 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü yakınlarında motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alev alan otomobili fark eden olay yerinden geçen Adıyaman Belediyesine ait halk otobüsü şoförü otobüste bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Halk otobüsü şoförü tarafından yapılan müdahaleler sonucunda alevler kısa sürede söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı Dershane Önünden Kaçırılan Kız, Batman'da Bulundu Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 14:18:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alev Alan Otomobili Belediye Otobüs Şoförü Söndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]