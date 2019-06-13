Alev alan otomobili itfaiye söndürdü
6 saat önce
Kulu ilçesinde trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kulu
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:23 Kaynak: AA
ilçesinde trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ankara
Caddesinde Mahmut Ş. idaresindeki 35 AS 6166 plakalı otomobil, trafik ışıklarında beklerken motor bölümünden alev aldı.
Sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü.
Otomobilde hasar oluştu.
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