Son Dakika Haberleri: Alev alan otomobili itfaiye söndürdü
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Alev alan otomobili itfaiye söndürdü

6 saat önce

Kulu ilçesinde trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alev alan otomobili itfaiye söndürdü, System.String[]
Kulu ilçesinde trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesinde Mahmut Ş. idaresindeki 35 AS 6166 plakalı otomobil, trafik ışıklarında beklerken motor bölümünden alev aldı.
Sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü.
Otomobilde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:23 Kaynak: AA
Kulu, İtfaiye, Güncel
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