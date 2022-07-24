ALEV ALAN OTOMOBİLİN GİRDİĞİ ORMAN DA YANDI - Son Dakika
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ALEV ALAN OTOMOBİLİN GİRDİĞİ ORMAN DA YANDI

24.07.2022 17:37

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, bariyere çarpıp, ormana dalan otomobil alev aldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, bariyere çarpıp, ormana dalan otomobil alev aldı. Ormana da sıçrayan alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Otomobildeki yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'den Ayvacık yönüne giden Evren Obir (35), kullandığı 10 AFY 748 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini, Öğretmenin Yeri mevkinde saat 14.00 sıralarında kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlerin başlangıç noktasına çarpıp, ormana daldı. Otomobilin motor kısmı alev aldı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Evren Obir, yanındaki eşi Özlem Obir (32) ve oğlu Ediz Obir (3) kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Yaralılar çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alev alan otomobile ilk müdahale yangın tüpleriyle yapıldı. Ancak alevler buna rağmen ormana da sıçradı. Haber verilmesiyle bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisi sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 3 dönüm ormanın zarar gördüğü belirtilirken, soğutma çalışması başlatıldı.

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Çanakkale'de kaza sonrası çıkan yangın kontrol altında Çanakkale'de kaza sonrası çıkan yangın kontrol altında Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Çanakkale, Ormana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALEV ALAN OTOMOBİLİN GİRDİĞİ ORMAN DA YANDI - Son Dakika

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