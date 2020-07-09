Alev alan otomobilin sürücüsü canını zor kurtardı - Son Dakika

Alev alan otomobilin sürücüsü canını zor kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir anda alev alan otomobildeki sürücü, kendini araçtan atarak kurtuldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir anda alev alan otomobildeki sürücü, kendini araçtan atarak kurtuldu.


Atatürk Caddesi üzerinde esnaflık yapan Barbaros Çavuş, iş yerinden çıktıktan sonra 07 AOP 42 plakalı otomobiline bindi. Kontak anahtarını çevirmesi ile birlikte otomobil motor kısmından alev aldı. Kendini dışarı atarak kurtulan sürücü, çevredeki esnaflarla birlikte yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler de soğutma çalışması yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:40 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev alan otomobilin sürücüsü canını zor kurtardı - Son Dakika
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