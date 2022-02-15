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Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu - Son Dakika

Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu

15.02.2022 10:53
Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üzerinde su ısıtılan piknik tüpünün alev alması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralanırken, evdeki eşyalar da alevlerden zarar gördü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üzerinde su ısıtılan piknik tüpünün alev alması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralanırken, evdeki eşyalar da alevlerden zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi Bayındır Sokak üzerinde bulunan müstakil evde Halil U. su ısıttığı sırada piknik tüpü bir anda alev aldı. Tüpün yanındaki tutuşan eşyaları söndürmeye çalışan Halil U. hafif şekilde yaralandı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Polis, İtfaiye ve Aydem ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerinde önlem aldı. Alev alan tüp ise su kuyusu içinde soğutularak, gaz kaçağının bitmesi beklendi. Ev sakinleri korku dolu anlar yaşarken, hafif şekilde yaralanan Halil U. sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu
Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu
Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu
Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu
Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, piknik, Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu - Son Dakika


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