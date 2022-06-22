Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu - Son Dakika
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Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu

22.06.2022 09:12
Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu

Diyarbakır'da piknik tüpü alev aldı, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kimse zarar görmeden söndürüldü.

Diyarbakır'da piknik tüpü alev aldı, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kimse zarar görmeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Hazro ilçesi Cami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Arif V.'nin müstakil evinde, mutfakta yemek yapıldığı sırada piknik tüpü alev aldı. Tüpü ani bir hareketle açık havaya çıkaran ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak alevlere zamanında müdahale edip, tüpü söndürdü. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alan piknik tüpü evi yakıyordu - Son Dakika

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