Son Dakika Haberleri: Alev alan piknik tüpü söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alev alan piknik tüpü söndürüldü

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikametin mutfağında alev alan piknik tüpü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alev alan piknik tüpü söndürüldü, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikametin mutfağında alev alan piknik tüpü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta İlçesi Gazi Mahallesinde bulunan bir ikametin mutfağındaki piknik tüpü aniden alev aldı. Durumu fark eden ev sahipleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan piknik tüpünü alarak evin dışına çıkarıp müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından alevler söndürüldü. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
İtfaiye, Kahta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü! Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 19:11:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alev alan piknik tüpü söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]