Alev alan piknik tüpü söndürüldü
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikametin mutfağında alev alan piknik tüpü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
'ın Kahta
ilçesinde bir ikametin mutfağında alev alan piknik tüpü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Kahta İlçesi Gazi Mahallesinde bulunan bir ikametin mutfağındaki piknik tüpü aniden alev aldı. Durumu fark eden ev sahipleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan piknik tüpünü alarak evin dışına çıkarıp müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından alevler söndürüldü. - ADIYAMAN
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