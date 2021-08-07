ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25 - Son Dakika
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ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25

07.08.2021 00:22
ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25

Bursa Eskişehir istikametinde seyir halindeyken alev alan tır Belediyemiz İtfaiye Ekiplerince söndürüldü.

Bursa Eskişehir istikametinde seyir halindeyken alev alan tır Belediyemiz İtfaiye Ekiplerince söndürüldü. Abdulvahap K. yönetimindeki 27 L 0230 plakalı tırın dorsesinde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekiplerimiz olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekiplerimizince söndürülen alev alan tırın sadece dorse kısmında oluşan hasarla yangın atlatıldı.

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Bursa Eskişehir istikametinde seyir halindeyken alev alan tır Belediyemiz İtfaiye Ekiplerince söndürüldü. Abdulvahap K. yönetimindeki 27 L 0230 plakalı tırın dorsesinde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekiplerimiz olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekiplerimizince söndürülen alev alan tırın sadece dorse kısmında oluşan hasarla yangın atlatıldı.

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Kaynak: Habermetre

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Eskişehir, İtfaiye, Bursa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25 - Son Dakika
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