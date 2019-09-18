Son Dakika Haberleri: Alev alan su dağıtım aracını itfaiye söndürdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alev alan su dağıtım aracını itfaiye söndürdü

44 dakika önce

Aydın Efeler ilçe merkezinde su dağıtımı yapan bir araç, seyir halindeyken birden yanmaya başladı.

Alev alan su dağıtım aracını itfaiye söndürdü, System.String[]

Aydın Efeler ilçe merkezinde su dağıtımı yapan bir araç, seyir halindeyken birden yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri aracı söndürdü.


Yangın Aydın Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Özel bir firmaya ait su dağıtım aracı şehir merkezinde su servisi yaptığı sırada bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede aracın motor kısmını saran alevlere itfaiye ekipleri köpüklü su sıkarak söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süresinde teslim edilmeyen evin kredisine "durdurma" kararı
25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı 10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alev alan su dağıtım aracını itfaiye söndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]