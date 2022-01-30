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Alev alan tütünler küle döndü - Son Dakika

Alev alan tütünler küle döndü

30.01.2022 13:47
Alev alan tütünler küle döndü

Adıyaman'da, bir ikametin çatı kısmında bulunan tütünler yanarak küle döndü.

Adıyaman'da, bir ikametin çatı kısmında bulunan tütünler yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesinde yaşayan Hüseyin Çelik'e, ait ikametin çatı kısmında bulunan yaprak tütünler alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yanan yangını misafirlikten eve döndüğü esnada fark eden Hüseyin Çelik, alevlere müdahale ederek belde halkından yardım isteyerek itfaiyeye bilgi verdi. Kısa sürede toplanan belde halkı ile Kömür Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışması başlatıldı. Çalışmalara, belde halkı ile jandarma ekipleri de destek verdi. Yapılan çalışmalar kapsamında yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 1,5 ton tütün yanarak kül olurken ikamette maddi hasar meydana geldi. Öte yandan Hüseyin Çelik'in maddi durumunun kötü olduğu da belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Alev alan tütünler küle döndü
Alev alan tütünler küle döndü
Alev alan tütünler küle döndü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Hüseyin Çelik, Adıyaman, Kömür, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev alan tütünler küle döndü - Son Dakika


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