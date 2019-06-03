Son Dakika Haberleri: Alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

47 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde hareket halindeki otomobil birden alev aldı.

Alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde hareket halindeki otomobil birden alev aldı. İçerisindeki sürücü ve yolcuların aracı terk ederek canlarını kurtardığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay Türkeli Mahallesi hastane kavşağında meydana geldi. Muzaffer Gök idaresindeki 01 FEG 20 plakalı otomobil seyir halindeyken birden alev aldı. Aracının yanmaya başladığını fark eden sürücü Muzaffer Gök ve araç içerisinde yolculuk eden ismi öğrenilemeyen kişiler otomobili terk ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve itfaiye ekipleri yanan aracı uzun uğraşlar sonucu söndürebildi. Polis ekipleri ise güvenlik nedeniyle yolu bir süre trafiğe kapattı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü ve yanında yolculuk edenler olaydan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:14 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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