Alev Alev 23. Bölüm Ön İzleme - Son Dakika

Alev Alev 23. Bölüm Ön İzleme

16.04.2021 16:43

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre... Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya...

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir…

Yönetmenler: Ahmet Katıksız, U. Hakan Eren, Özgür Sevimli

Senaryo: Burcu Görgün, Damla Serim Besteci: Toygar Işıklı

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Yamaç Okur

Görüntü Yönetmeni: Gökhan Atılmış

Sanat Yönetmeni: İsmail Durmaz

Kostümler: Burcu Şener

Kurgu Yönetmeni: Deniz Bulut Güner

Oyuncular

Cemre: Demet Evgar

Çiçek: Hazar Ergüçlü

Rüya: Dilan Çiçek Deniz

Çelebi: Cem Bender

Ozan: Berkay Ateş

Ömer: Cihangir Ceyhan

İskender: Berker Güven

Ali: Toprakcan Adıgüzel

Bülent: Cem Sürgit

Korkut: Yiğit Sertdemir

ve

Tomris: Zuhal Olcay

Hanım: Veda Yurtsever

Alexandre Laurent'nin yönettiği TV dizisi "BAZAR DE LA CHARITE" ve orijinal hikayesinden uyarlanmıştır.

#AlevAlev

Alev Alev 23. Bölüm Ön İzleme

Çelebi, Rüya, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Alev Alev 23. Bölüm Ön İzleme - Son Dakika


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