Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir…
Yönetmen: Ahmet Katıksız
Senarist: Burcu Görgün Besteci: Toygar Işıklı
Yapımcı: Kerem Çatay
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Oyuncular
Cemre: Demet Evgar
Çiçek: Hazar Ergüçlü
Rüya: Dilan Çiçek Deniz
Çelebi: Cem Bender
Ozan: Berkay Ateş
Ömer: Cihangir Ceyhan
İskender: Berker Güven
Ali: Toprakcan Adıgüzel
Bülent: Cem Sürgit
Korkut: Yiğit Sertdemir
ve
Tomris: Zuhal Olcay
Görüntü Yönetmeni: Gökhan Atılmış
Sanat Yönetmeni: İsmail Durmaz
Kostümler: Burcu Şener
Kurgu Yönetmeni: Emre Boyraz
Alexandre Laurent'nin yönettiği TV dizisi "BAZAR DE LA CHARITE" ve orijinal hikayesinden uyarlanmıştır.
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Son Dakika › TV › Alev Alev 9. Bo¨lu¨m Fragman - Son Dakika