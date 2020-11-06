Alev Alev dizi 1. bölüm ile izleyici karşısına çıktı! İşte, 2. bölüm fragmanı - Son Dakika

Alev Alev dizi 1. bölüm ile izleyici karşısına çıktı! İşte, 2. bölüm fragmanı

06.11.2020 08:49
Alev Alev dizi 1. bölüm ile izleyici karşısına çıktı! İşte, 2. bölüm fragmanı, System.String[]

Alev Alev 1. Bölümünde Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar.

Alev Alev 1. Bölümünde Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

ALEV ALEV 2. BÖLÜM FRAGMANI

Rüya'nın yangın sonrası büyük üzüntü yaşadığı tanıtımda Çelebi, Cemre'nin yaşadığını ve ona yardım eden birinin olduğunu söyleyerek gerilimi arttırıyor. Rüya, Çiçek'in ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü İskender'e hesap sorarken, Tomris'in Çiçek'e "Kızımın yerine geç!" demesi izleyenleri şoke ediyor. Çiçek'i gören Ali'nin vereceği tepki ise büyük merak konusu oluyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI VE KONUSU

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev dizi 1. bölüm ile izleyici karşısına çıktı! İşte, 2. bölüm fragmanı
Alev Alev dizi 1. bölüm ile izleyici karşısına çıktı! İşte, 2. bölüm fragmanı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Alev Alev dizi 1. bölüm ile izleyici karşısına çıktı! İşte, 2. bölüm fragmanı - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Alev Alev dizi 1. bölüm ile izleyici karşısına çıktı! İşte, 2. bölüm fragmanı - Son Dakika
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