Alev Alev dizisindeki kadına şiddete tepki sahnesi nedeniyle Demet Evgar'a sosyal medyada övgü yağdı

Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisi, dün akşam 27. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizideki kadına şiddete tepki gösterilen sahnelerde izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

"BİR İNSANIN HAYATI HASHTAG OLANA KADAR AKLINIZ NEREDE?"

Dizinin son bölümünde gazetecilerin ısrarlı sorularına sinirlenen Demet Evgar'ın canlandırdığı şiddet mağduru Cemre Kayabeyli karakteri, "Sesimi duymayan, beni görmezden gelen insanlar yüzünden bunlar oluyor. Sizin birilerine inanıyor olmanız için bir yerlerde silahların patlaması gerekiyor hep. Birilerinin gerçekten bir yerlerde can çekişiyor olması lazım. Bir insanın hayatı sosyal medyada hashtag olana kadar sizin aklınız nerede? Eminin şuan bir yerlerde bir kadın çocuğunun gözü önünde katlediliyor, darp ediliyor. Ve o anları çekip sosyal medyada paylaşmaktan başka hiçbir şey gelmiyor elimizden" diyerek isyan ediyor.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Dizideki bu sahne ise kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Demet Evgar'a gelen övgülerin yanı sıra gerçekte de olayların aynı bu şekilde geliştiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.