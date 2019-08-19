Alev alev yanacaktı
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Yalova'nın Tavşanlı bölgesinde bulunan Negmar Feribot iskelesinde bir araçta çıkan yangın kısa sürede söndürülerek olası bir facianın önüne geçildi.
Yalova Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
'nın Tavşanlı
bölgesinde bulunan Negmar Feribot iskelesinde bir araçta çıkan yangın kısa sürede söndürülerek olası bir facianın önüne geçildi. Bursa
'dan İstanbul
'a gitmek üzere Yalova'nın Tavşanlı beldesinde bulunan Negmar Feribot iskelesine gelen M.T idaresindeki 16-ACC-293 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Araçta yangın söndürme tüpü olmadığından alevler kısa sürede aracın motor kısmını sardı. Olay yerine çağrılan Altınova
İtfaiyesi ekipleri kısa sürede yangına müdahale ettiler. Söndürülen yangında araç ciddi maddi zarar gördü. Olayın araçta meydana gelen elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Öte yandan İtfaiye ekiplerinin olay yerine zamanında ulaşması, aracın tamamen yanması ve muhtemel bir patlamanın meydana gelmesinin de önüne geçtiği dile getirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - YALOVA
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