Alev alev yanan 4 balıkçı barakası küle döndü - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iskelede çıkan yangında alev topuna dönenen balıkçı barınağı kullanılmaz hale geldi. Yangında iki balıkçı teknesi de zarar gördü.



Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ormiral Salim Dervişoğlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde bulunan iskelede ki barakalarda henüz öğrenilemeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Ekipler tarafından yapıla müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yanından yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, 4 balıkçı barınağı kullanılmaz hale geldi. Sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi ise zarar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ