Alev alev yanan ambalaj atığı toplama kamyonu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alev alev yanan ambalaj atığı toplama kamyonu kullanılamaz hale geldi

07.05.2022 20:29
Alev alev yanan ambalaj atığı toplama kamyonu kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonu alev alev yandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonu alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serdivan ilçesi yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe belediyesine ait ambalaj atığı toplama kamyonu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken çöp kamyonu kullanılamaz hale geldi. - SAKARYA

Alev alev yanan ambalaj atığı toplama kamyonu kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan ambalaj atığı toplama kamyonu kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan ambalaj atığı toplama kamyonu kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan ambalaj atığı toplama kamyonu kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
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Büyükşehir yaya güvenliği için görevde Büyükşehir yaya güvenliği için görevde Çanakkale'de park halindeki iki araç yandı Çanakkale'de park halindeki iki araç yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Serdivan, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan ambalaj atığı toplama kamyonu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alev alev yanan ambalaj atığı toplama kamyonu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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