Son Dakika Haberleri: Alev alev yanan araç hurdaya döndü
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Alev alev yanan araç hurdaya döndü

30 dakika önce

Alev alev yanan araç hurdaya döndüKAYSERİ - Kayseri'de cayır cayır yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alev alev yanan araç hurdaya döndü

KAYSERİ - Kayseri'de cayır cayır yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Hasan Şahan Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, park halindeki bir araçta yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler otomobili tamamen sardı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, otomobil hurdaya döndü.

Aracının yanışı sırasında gözyaşlarına boğulan otomobilin sahibi ise çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Alev alev yanan araç hurdaya döndü

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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