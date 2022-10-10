Alev alev yanan aracını çaresiz gözlerle izledi - Son Dakika
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Alev alev yanan aracını çaresiz gözlerle izledi

10.10.2022 22:47

Alev alev yanan aracını çaresiz gözlerle izledi Ataşehir'de otomobili alevlere teslim olan sürücü, hurdaya dönen otomobilini kaldırama oturarak çaresiz gözlerle seyretti.

Alev alev yanan aracını çaresiz gözlerle izledi

İSTANBUL - Ataşehir'de otomobili alevlere teslim olan sürücü, hurdaya dönen otomobilini kaldırama oturarak çaresiz gözlerle seyretti. Araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobil alev aldı. Otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin sürücüsü ise aracının yanmasını kaldırıma oturarak çaresiz gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri araçta daha sonra soğutma çalışmaları yaptı. Polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılan yol ise yanan aracın kaldırılmasıyla açıldı.

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Kaynak: İHA

Ataşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan aracını çaresiz gözlerle izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alev alev yanan aracını çaresiz gözlerle izledi - Son Dakika
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