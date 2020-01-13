Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye seferber oldu - Son Dakika

Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye seferber oldu

6 saat önce

Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye seferber oldu, System.String[]

Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Kaşif Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmandaki vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.


Polis, yangının nedenini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı. - İSTANBUL

Orhangazi, İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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