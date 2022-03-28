Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu - Son Dakika
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Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu

28.03.2022 10:37
Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu

Antalya'da bir apartmanın dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da bir apartmanın dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında apartmandan inemeyip çatıya çıkan 3 kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu
Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu
Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu
Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu

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İkamet yangını korkuttu İkamet yangını korkuttu

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu - Son Dakika
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