Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi

09.06.2022 09:46

Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi Esenyurt'ta sabaha karşı bodrum katta çıkan yangında yürekler ağza geldi.

Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta sabaha karşı bodrum katta çıkan yangında yürekler ağza geldi. Yangında apartmanda oturan iki kadın ve bir çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri bodrum katta bulunan demir korkuluğu keserek yangına müdahale etti.

Olay, saat 06.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla sabaha karşı eve gelen şahsın bulunduğu daireden, yaklaşık yarım saat sonra dumanlar yükselmeye başladı. Ne olduğunu anlamayan çift kendilerini sokağa atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede büyüdü ve dumanlar tüm binayı kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki dairede çıkan yangına müdahale etti. Demir korkuluğu keserek yangının çıktığı odaya giren ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olayda apartmanda yaşayan 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilenip hastaneye kaldırılırken, yangının neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi
Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi
Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi
Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi
Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi
Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kadın ve 1 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika

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