Alev alev yanan ekmek teknesi için çaresizce gözyaşı döktü - Son Dakika
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Alev alev yanan ekmek teknesi için çaresizce gözyaşı döktü

08.07.2022 10:27

Alev alev yanan ekmek teknesi için çaresizce gözyaşı döktü "Babaları hapiste olan 5 evlada bakıyorum" "Yaşlı bir insanım, şeker hastalığım var. Bu araba olmadan o 5 cana nasıl bakarım? Bir Allah bir de bu araba vardı bana yardım eden" Kocaeli'de park halindeki minibüs alev alev yandı.

Alev alev yanan ekmek teknesi için çaresizce gözyaşı döktü

"Babaları hapiste olan 5 evlada bakıyorum"

"Yaşlı bir insanım, şeker hastalığım var. Bu araba olmadan o 5 cana nasıl bakarım? Bir Allah bir de bu araba vardı bana yardım eden"

KOCAELİ - Kocaeli'de park halindeki minibüs alev alev yandı. Ekmek teknesi alevlere teslim olan vatandaş ise duygu dolu anlar yaşadı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail El Ahmed'e ait 34 MG 778 plakalı park halindeki minibüs kendi kendine hareket etmeye başladı. Hareket halindeyken aynı anda yanan minibüs, elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüse müdahale ederek, yangını söndürdü. Tamamen yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.

"Yana yana ilerledi"

Olayı gördüğünü söyleyen vatandaş Abidin Türkmen, "Araç park halindeydi. 7 tane daha araç vardı. Bütün araçlar çıkınca minibüs kendi kendine buradan hareket etti. Yana yana ileriye doğru gidiyordu. Neden yandığını bilmiyoruz, daha önce de burada araba yandığı olmuştu" dedi.

"5 cana bakıyorum, bu araba olmadan nasıl bakacağım?"

Minibüsün sahibi İsmail El Ahmed ise "Bu arabadan başka hiçbir şeyim yok. Babaları hapiste olan 5 evlada bakıyorum. Gelip minibüsü yakmış gitmişler. Bundan başka mesleğim yok. Yaşlı bir insanım, şeker hastalığım var. Bu araba olmadan o 5 cana nasıl bakarım? Bir Allah bir de bu araba vardı bana yardım eden. Bu arabayı yakıp gitmişler. Şimdi ne yapacağımı şaşırıp kaldım. Bu arabada hurda, kağıt, teneke toplayıp satıyorum ki çocukları geçindireyim. Şimdi o durunca ben de durdum" diye konuştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan ekmek teknesi için çaresizce gözyaşı döktü - Son Dakika

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