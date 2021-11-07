Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gece saatlerinde bir evde yangın meydana geldi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Haska Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.
Maddi zarar oluştu
Edinilen bilgilere göre yangın ihbarı alınmasının ardından harekete geçen itfaiye ekipleri, yoğun uğraş sonrasında yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi zarar oluştu. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
HG-
Kaynak: İHA
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