Alev alev yanan evden geriye bir tek Kur'an-ı Kerim kaldı - Son Dakika
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Alev alev yanan evden geriye bir tek Kur'an-ı Kerim kaldı

27.01.2023 10:07

Alev alev yanan evden geriye bir tek Kur'an-ı Kerim kaldı Küçükçekmece'de yangın anları kamerada Küçükçekmece'de 3 katlı ev, çıkan yangında tüm eşyalar kül olurken, yanmayan bir tek Kuran-ı Kerim kaldı.

Alev alev yanan evden geriye bir tek Kur'an-ı Kerim kaldı

Küçükçekmece'de yangın anları kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı ev, çıkan yangında tüm eşyalar kül olurken, yanmayan bir tek Kuran-ı Kerim kaldı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 2. Billur Sokak üzerinde meydana gelmişti. Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmıştı. Yangında o an evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülürken, evde bulunan bir Kuran-I Kerim haricindeki her şey yandı. Alev alev yanan ev, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

"Her şey yandı, bir tek Kuran-ı Kerim kaldı"

Yaşanan yangın ile ilgili konuşan ev sahibi Fatih Örnek, "Evde hiç kimse yoktu. Ben ve ailem Regaip Kandili için annemin evinde oturuyorduk. Komşularımız evimizin yandığını söyledi. Gidip baktığımızda evimizin yandığını gördük. İtfaiye ekipleri geldi. Yaralanan kimse yok. Evdeki Kuran-I Kerim haricinde her şey yandı. İtfaiye ekiplerinin evden çıkarıp getirdiği Kuran-ı Kerim kaldı ve başka hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Yanan evle ilgili konuşan vatandaş Batuhan Doğan ise "Burada çatı yangını çıktı. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek söndürdü. Polis ve ambulans ekipleri de geldi ama yaralı yok. İçerideki her şeyin yanmış ama bir tek yanmayan Kuran-I Kerim'in kalmış" dedi.

Kaynak: İHA
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Kuran-ı Kerim, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan evden geriye bir tek Kur'an-ı Kerim kaldı - Son Dakika

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